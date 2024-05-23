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В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского

Песков призвал относиться к вопросу легитимности Зеленского как Путин

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Gleb Garanich/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет новых акцентов в позиции относительно легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

На вопрос о том, как Песков относится к позиции стран Запада, которые продолжают считать Зеленского легитимным президентом после истечения срока его полномочий, пресс-секретарь указал на позицию российского главы государства Владимира Путина.

17 мая президент РФ заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

21 мая представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС считает Зеленского легитимным президентом Украины.

Ранее Зеленский высказался о своих президентских полномочиях.

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