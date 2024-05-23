В Кремле прокомментировали аресты в Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией. Таким образом он прокомментировал аресты высокопоставленных военных.

По его словам, эта работа не является кампанией, но идет постоянно.

Песков добавил, что не может назвать детали проводимой работы, но уточнил, что она идет во всех ведомствах.

«По деталям не могу сказать, не имею полномочий. Ни о какой кампанейщине здесь речи не идет. Она (работа. — «Газета.Ru») продолжается во всех ведомствах, будь то федеральный, будь то муниципальный уровень», — резюмировал Песков.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследование в отношении военных. Дело Попова — третье за последний месяц расследование в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Ранее стало известно о задержании замначальника Генштаба РФ Вадима Шамарина.