В Крыму предложили сбивать БПЛА США после демонстрации в конгрессе «карты ударов» по РФ

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что считает русофобией показанную в конгрессе США карту России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Об этом пишет РИА Новости.

«Это показатель отчаянной русофобии, поразившей американскую верхушку, которая понимает только язык силы», — сказал Чегринец.

Он отметил, что только демонстрация силы может образумить и отрезвить американских политиков, которые пытаются нанести максимальный вред и ущерб РФ.

Чегринец предложил сбивать американские разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые барражируют над Черным морем и наводят удары Вооруженных сил Украины по российским регионам.

До этого председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием отменить запрет для Киева наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что недосягаемая сейчас для украинских войск зона используется российской артиллерией для обстрелов Украины.

Ранее в Госдуме прокомментировали карту РФ с зоной досягаемости ракет США.