Блинкен раскрыл, когда США и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает подписать соглашение о гарантиях безопасности с Киевом в течение нескольких недель, сейчас идет работа над финализацией документа. Его слова приводит ТАСС.

«Мы подпишем это соглашение в течение нескольких недель», — заявил Блинкен.

Рано утром 14 мая стало известно, что глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом. Госсекретарь приехал на поезде.

В ходе визита он признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. По его словам, мобилизация обеспечит украинскую армию дополнительными войсками для борьбы с более многочисленными наступающими силами. Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволит укрепить оборону и сформировать больше подразделений.

Ранее в США раскритиковали Блинкена за выступление в киевском баре.