Китай внес в «черный список» компании ВПК США из-за санкций, касающихся России

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин принял ответные меры против 12 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против китайских предприятий, связанных с Россией. Об этом пишет ТАСС.

В распространенном заявлении отмечается, что ответные действия Китая вызваны «злоупотреблением односторонними санкциями, травлей и экономическим принуждением, которые серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний, институтов и индивидуальных лиц».

22 мая пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает односторонние санкции Вашингтона за экономические связи с Москвой и будет защищать интересы своих компаний. По словам дипломата, экономические связи Китая и России соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и поэтому не должны подвергаться внешнему вмешательству.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против Китая в связи с поставками оттуда товаров, помогающих России укреплять военную промышленность.

Ранее Италия заявила о намерении защищать бизнес от последствий антироссийских санкций.