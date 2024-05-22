Востоковед отверг версию о том, что Раиси хотели убрать политические оппоненты

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию турецкой газеты Hurriyet о том, что крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси может быть связано с внутренней борьбой за власть в Исламской Республике.

По словам эксперта, данная версия «является фантастикой», поскольку руководство Ирана контролирует ситуацию. Кроме того, по его словам, в стране нет сильной оппозиции, которая претендует на власть.

«Там нет оппозиции, тем более такой жесткой. Это Исламская Республика, Иран, где главным руководителем, реальным руководителем является верховный лидер, все окружение его исповедует ту же идеологию, идею Исламской революции», — сказал Долгов.

19 мая вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее в Турции оценили вероятность изменения внешней политики Ирана после гибели Раиси.