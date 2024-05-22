Многие украинцы прозрели, поняв, что воюют за своих олигархов, но слишком поздно. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт. По его словам, в самом начале специальной военной операции Киев мог бы выгодно выйти из конфликта.

«Это война американцев и разных концернов из США, из Западной Европы. Речь не ведется о том, чтобы Украине было лучше. Если бы об этом велась речь, были бы реализованы договоры Минск-1, Минск-2. И в начале спецоперации Киев еще мог подписать соглашение о мире с Россией на очень выгодных условиях. Но сейчас Украина уже разрушена, она зависит только от помощи извне», — сказал Шмидт.

Он также отметил, что в США и Британии рассматривают возможность расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши. По его словам, Запад готовит информационную базу под сценарий эскалации конфликта. Не факт, что его примут, но вероятность такого исхода высока, отметил юрист.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее Польша выступила за создание комиссии по «российскому влиянию».