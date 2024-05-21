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В Грузии возложили на США ответственность за ухудшение отношений между странами

В партии «Грузинская мечта» обвинили США в разладе между Тбилиси и Вашингтоном

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Depositphotos

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» возложила ответственность на США за ухудшение отношений между Тбилиси и Вашингтоном, предложив предпринять шаги для их оздоровления, а не для шантажа. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Таким образом в грузинском парламенте ответили на публикацию Politico о том, что «США готовы передать Тбилиси большой пакет военной и финансовой помощи в обмен на «изменение антидемократического курса».

«Уважительное отношение к Грузии должно выражаться совершенно иначе, однако, к сожалению, ряд американских политиков и чиновников допускают ошибку за ошибкой и продолжают говорить с Грузией на языке шантажа», — говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что парламент Грузии рассматривает закон «О прозрачности иностранного влияния», поскольку «не видит возможности успокоить страну иначе».

По информации Politico, уже на этой неделе на рассмотрение в конгресс США должен поступить законопроект о поддержке Грузии. В частности, речь идет об упрощении визового режима для граждан республики и введении «преференциального торгового режима». Последний предполагает предоставление Тбилиси более легкого доступа к американским рынкам. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность разработки пакета военной помощи Грузии.

Однако, по данным издания, программа будет активирована только в том случае, если США подтвердят, что Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении своей демократии.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый депутатами закон об иностранных агентах. Однако позже в парламенте республики заявили, что намерены преодолеть вето главы государства на данный документ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иностранных агентах «гарантией долгосрочного мира».

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