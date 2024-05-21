Летчик указал на две странности крушения вертолета Раиси

Летчик-инструктор Андрей Красноперов в эфире Tsargrad.tv дал свою оценку крушению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Он указал на две странности — в частности, что на одном борту помимо «главного пассажира», вопреки правилам безопасности, находились и другие вип-персоны, а также то, что полет осуществлялся в кране тяжелых метеоусловиях.

«Тут надо было сто раз подумать, лететь или не лететь и куда лететь. Поскольку президентский уровень, недопустимо рисковать такими людьми из-за непогоды. Надо было переждать или просто не лететь, отправиться наземным транспортом, если есть», — сказал Красноперов.

Кроме того, по мнению эксперта, странно то, что из трех вертолетов в президентском кортеже не долетел именно тот, где находился Раиси.

19 мая вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее стало известно об опасениях в США о риске третьей мировой войны из-за Раиси.