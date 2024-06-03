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Спецназ «Ахмат» переброшен в Белгородскую область

Алаудинов: спецназ «Ахмат» перебросили под Белгород ради создания буферной зоны

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области Украины. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, сегодня этот харьковский участок является наиболее важным для событий, которые ведут к завершению специальной военной операции.

Генерал-майор уточнил, что бойцы «Ахмата» переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые необходимо было прикрыть от Вооруженных сил Украины. Они уже приступили к выполнению поставленных задач.

Алаудинов добавил, что подразделения спецназа «Ахмат», помимо прочего, выполняют и штурмовые задачи.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Белгородской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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