Стало известно, сколько россиян хотят открыть свой бизнес в ближайшее время

Более трети (36%) опрошенных россиян хоть раз задумывались об открытии своего дела, но сомневаются и пока оставили эту мысль на уровне идеи. А еще 9% хотят запустить свой бизнес и планируют сделать это в ближайшее время, следует из опроса сервиса «Авито Работа». Результаты есть у «Газеты.Ru».

33% респондентов не хотят открывать свое дело, собственный бизнес есть у 6%.

Самой популярной сферой деятельности, в которой россияне хотели бы открыть бизнес, оказалась онлайн-торговля (18%). 13% хотели бы открыть свое дело в сфере традиционной торговли и столько же мечтают о собственном бизнесе в сфере искусства, развлечений и масс-медиа.

Тех, кто задумывался об открытии собственного дела или не исключают его открытия в будущем, в основном останавливают финансовые ограничения (60%), недостаток опыта и знаний в предпринимательстве (45%), риски и неуверенность в успехе своего бизнеса (35%). А еще 28% респондентов пугает страх перед неизвестностью. Недостаток веры в себя испытывают 19% россиян, недостаток времени — 18% респондентов. У 17% нет конкретной идеи для бизнеса, у 11% — нет делового партнера для ведения дел.

При этом 21% респондентов, желающих открыть свой бизнес, отмечали, что у них есть управленческий опыт, который можно применить в собственном деле. 20% утверждали, что обладают полезными знаниями, которыми поделились с ними их знакомые предприниматели. У 20% есть опыт работы в маркетинге и продажах, 19% — черпали знания о ведении бизнеса из открытых источников (подкасты, видео-сервисы, статьи).

15% опрошенных обладают знаниями по финансовому планированию и управлению бюджетом, 13% — проходили дополнительные онлайн-курсы. 9% могут похвастаться высшим образованием в области управления бизнесом и знаниями из специализированной бизнес-литературы (9%). У 7% россиян есть опыт работы в стартапе, и только у 2% — степень MBA.

В целом чаще других возрастных групп открытие своего бизнеса планируют молодые специалисты 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (13%). Сомнения насчет начала предпринимательской деятельности чаще встречаются у россиян в возрасте 24-34 лет (40%) и 35-44 лет (40%). Еще 16% россиян не исключают возможность открытия своего дела в будущем, но сейчас сфокусированы на развитии своей карьеры. Таких также много среди молодежи 18-24 лет и 25-34 лет — 22% и 20% опрошенных. О собственном бизнесе чаще не задумываются россияне старших возрастных групп: 41% россиян в возрасте 45-54 лет, 51% — в возрасте 55-64 лет, 52% — старше 65 лет.

О наличии бизнеса заявляли опрошенные в возрасте старше 65 лет (11%) и 55-64 лет (8%). Чаще других свой бизнес открывали специалисты индустрии фитнеса и красоты (16%), консалтинга и профессиональных услуг (15%), занятые в автомобильном бизнесе (11%), традиционной (10%) и онлайн-торговле (10%), банкинге и инвестициях (9%), строительстве и недвижимости (9%), а также туризме и гостинично-ресторанной сфере (9%).

Опрос проводился в мае 2024 года среди более чем 7000 россиян.

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