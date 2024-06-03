Россияне заметили, что ИИ поумнел

Треть опрошенных россиян (33%) согласны с тем, что качество банковских консультаций с помощью искусственного интеллекта (ИИ) существенно улучшилось за последние годы. А 73% отметили, что у ИИ высокая скорость ответов. Это следует из опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к ПМЭФ-2024. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Эти два параметра, качество и скорость, россияне назвали самыми важными в работе любого банковского контакт-центра (55% и 50%). При этом большинству клиентов (82%) приятнее общаться с живым оператором, а не с роботом. Для 16% респондентов не имеет значения с кем общаться, главное, решить проблему. При этом почти 80% россиян всегда чувствуют, когда общаются с роботом, а каждый пятый клиент даже не замечает, что их консультирует ИИ, а не живой оператор.

Более половины россиян (57%) считают, что консультация с участием искусственного интеллекта при обращении в банк гарантирует полную безопасность данных. При этом категорически не согласны с этим утверждением лишь 9% респондентов, а остальные 34% колеблются.

Россияне все чаще сталкиваются с инструментами, которые включают искусственный интеллект, в своей повседневной жизни – и отмечают их растущее качество и скорость, а также безопасность и удобство, считает старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди клиентов банков.

Ранее почти половина россиян заявили, что готовы прислушаться к цифровым финансовым советникам. А 17% хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора.