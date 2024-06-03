Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины объяснил свое участие в ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью РИА Новости, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкционного давления.

По его мнению, сейчас самое время ехать в Россию.

«Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия РФ по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций», — сказал он агентству.

Президент Республики Сербской БиГ на протяжении многих лет участвует в ПМЭФ.

2 июня стало известно, что президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Петербургский международный экономический форум.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ инкогнито приедут 15 бизнесменов из Италии.