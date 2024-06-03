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Пожар на складе локализовали в Новосибирске

МЧС: в Новосибирске пожар на складе локализовали на площади 2450 «квадратов»

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МЧС РФ по Новосибирской области

Пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Специалисты МЧС России не допустили распространения огня на большую площадь», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В конце мая на востоке Москвы загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м. По данным РИА Новости, в тушении пожара задействовали авиацию.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел сильный пожар. Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», который находится в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 кв. м.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.

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