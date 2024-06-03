Стало известно, кто из россиян отказывается от уже одобренных займов

Россияне из городов-миллионников чаще отказываются от уже одобренных микрозаймов. Показатель Take rate, отражающий долю фактически выданных на руки займов в общем объеме одобренных запросов, здесь в среднем ниже на 1-3 процентных пункта ниже, чем в остальных городах. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Там уточнили, что в городах-миллионниках выше спрос на займы для покрытия незапланированных и срочных расходов — в среднем доля соответствующих запросов в общем объеме заявок здесь выше на 6-10 п.п., чем в городах с численностью жителей до 1 млн человек. При этом в городах-миллионниках люди часто отправляют заявку на микрозайм просто с целью проверить, одобрят ее или нет, поэтому в дальнейшем заемщик не берет согласованную микрокредитором сумму.

«Отказы от получения одобренных займов характерны для новых клиентов. Причин может быть несколько, кто-то отправляет заявки нескольким кредиторам и затем выбирает наиболее подходящее предложение, кого-то не устраивает одобренная сумма относительно запрошенной, кто-то подает заявки просто из любопытства и интереса, заведомо не имея реальной потребности в заемных средствах», — прокомментировал генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

В рамках исследования, проведенного в мае 2024 года, были проанализированы свыше 300 тыс. займов, выданных по всей России.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно погасить потребкредит.