Южная Корея решила приостановить межкорейское военное соглашение с КНДР

Правительство Южной Кореи решило приостановить действие межкорейского военного соглашения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным журналистов, соглашение не будет действовать, пока не восстановится доверие между Сеулом и Пхеньяном.

Накануне США, Япония и Южная Корея пришли к соглашению о проведении первых трехсторонних военных учений под названием Freedom Edge. В Пентагоне подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с долгосрочным планом трехсторонних учений.

27 мая японская береговая охрана зафиксировала пуск неустановленного объекта со стороны КНДР и предполагает, что им могла быть баллистическая ракета.

До этого Пхеньян уведомил Токио о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. По имеющимся данным, траектория полета ракеты-носителя со спутником пройдет над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон.

Ранее Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты.