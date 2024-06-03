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В Южно-Сахалинске 10-летняя девочка спасла четырехлетнего брата из горящего дома

На Сахалине школьница спасла из горящего дома маленького брата

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МЧС РФ по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске 10-летняя девочка спасла из горящего дома младшего брата, школьница разбила окно, сумела выбраться и попросить о помощи соседей. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин. Точка отсчета».

Частный дом в Южно-Сахалинском поселке Ноглики загорелся днем 2 июня, в помещении оказались двое детей. Родители заперли в доме 10-летнюю девочку и ее четырехлетнего брата и уехали по делам.

Школьница проснулась от запаха дыма, она не растерялась, сумела выбить окно и выбраться наружу. Оказавшись на улице, девочка побежала к дому соседей и сообщила, что в комнате остался ее младший брат. Ребенка успели вынести из огня.

Возгорание потушили прибывшие на место пожарные, выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства, при которых дети остались одни в запертом доме, устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае женщина и трое детей пострадали при пожаре в частном доме. Частный дом загорелся в селе Князе-Волконское в ночь на 2 июня, выбежать из горящего помещения на улицу смог шестилетний мальчик. Пожарные, прибывшие на вызов, вывели из огня 52-летнюю женщину и трех девочек двух, пяти и девяти лет, они госпитализированы.

Ранее в Ростовской области кошка спасла семью из горящего дома.

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