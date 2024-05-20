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Политолог раскрыл, решится ли Киев на переговоры с Москвой

Политолог Светов: Киев не может сам сесть за стол переговоров с Москвой

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Александр Кряжев/РИА Новости

Политолог и журналист Юрий Светов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию The New York Times о патовой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая может подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров. По словам эксперта, украинское руководство не способно самостоятельно решиться на диалог с Москвой, поскольку решения принимаются на Западе. России перемирие на условиях из вне также не выгодно с учетом развития ситуации, отметил он.

«Нам-то зачем это? …Генералы натовские говорят, дескать, все советское оружие Украина истратила — теперь ее можно оснащать по натовским стандартам. Мы что, согласимся с перемирием, в результате которого Украину перевооружат, и потом она снова на нас полезет», — задается вопросом политолог.

Как пишет The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена все чаще говорят о том, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, поскольку Киев и Москва в какой-то момент могут перейти к прекращению огня посредством переговоров.

Авторы статьи отмечают, что ситуация может сложиться наподобие той, которая положила конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году. Вторым предполагаемым вариантом журналисты называют заморозку конфликта.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ведомстве обеспокоены успехами Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.

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