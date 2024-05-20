Стало известно, сколько первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности главы страны

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней, до новых президентских выборов. Об этом сообщает агентство ISNA.

По сообщению агентства, через 50 дней в Иране должны состояться президентские выборы, которые проведет специальный совет из трех человек.

«Согласно 131 статье Конституции Ирана, [первый вице-президент] принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней», — говорится в сообщении.

Также Мохбер уточнил, что в период до президентских выборов правительство республики будет работать без сбоев.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Ранее в аккаунте Раиси в соцсетях появилась публикация с просьбой помолиться за него.