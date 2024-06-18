Путин заявил о дружбе и доверии между Россией и КНДР

Россию и КНДР связывают отношения дружбы и добрососедства, основанные на взаимном уважении и доверии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун», которая опубликована на сайте Кремля.

«Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР <...> насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями», – отметил глава государства.

По его словам, Москва и Пхеньян способны добиться еще больших успехов в сотрудничестве, что послужит повышению благосостояния двух стран и укреплению их суверенитета.

Путин также отметил важность развития новых механизмов расчетов между РФ и Северной Кореей, которые будут неподконтрольны Западу.

Отмечается, что Путин написал статью для «Нодон синмун» в преддверии двухдневного государственного визита в КНДР. В статье глава государства подчеркнул, что КНДР является сторонником и единомышленником России.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.