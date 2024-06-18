Россия и КНДР будут развивать взаимный туризм

Россия и КНДР планируют развивать взаимные туристические поездки, увеличить культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун», которая опубликована на сайте Кремля.

«В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены», – сообщил глава государства, отметив, что подобная практика «очеловечивает» отношения между государствами и народами, а также укрепляет взаимопонимание.

Путин также добавил, что Россию и КНДР связывают отношения дружбы и добрососедства, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Москва и Пхеньян способны добиться еще больших успехов в сотрудничестве, что послужит повышению благосостояния двух стран и укреплению их суверенитета.

Отмечается, что российский лидер написал статью для «Нодон синмун» в преддверии своего визита в КНДР. В статье Путин подчеркнул, что Северная Корея является сторонником и единомышленником РФ.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.