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Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии

Глава Евросовета Мишель: лидеры ЕС не договорились по кандидатуре главы ЕК

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня соглашения нет», — сказал Мишель после неформального ужина лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

Глава Евросовета добавил, что лидеры выслушали фон дер Ляйен, которая «поделилась своими мыслями о будущем Евросоюза».

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на ряд дипломатов и официальных лиц писала, что лидеры стран ЕС поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

65-летняя фон дер Ляйен руководит Еврокомиссей с 2019 года и является первой женщиной во главе организации.

10 июня исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявлял, что фон дер Ляйен продолжит курс на милитаризацию Евросоюза.

Ранее политолог раскрыл истинную причину противостояния глав Евросовета и Еврокомиссии.

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