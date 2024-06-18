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Власти намерены запретить сотрудникам нежелательных организаций въезжать в Россию

«Известия»: сотрудникам нежелательных организаций запретят въезд в Россию

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Генеральная прокуратура России разработала законопроект, ограничивающий въезд в страну иностранным сотрудникам нежелательных организаций. Об этом сообщает газета «Известия».

В апреле Министерство внутренних дел России разработало отдельный федеральный закон «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», который исключает прибытие в страну иностранцев, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя.

В свою очередь, Генпрокуратура предложила запретить въезд, пребывание и проживание в России людей, участвующих в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной. В надзорном ведомстве считают крайне необходимой принятие подобной нормы ввиду актуальности противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа полностью одобрил предложение Генпрокуратуры, подчеркнув, что в нежелательных иностранных и международных организациях состоит значительное количество людей, чье пребывание в России угрожает ее национальной безопасности.

До этого сообщалось, что за выходные власти Эстонии не впустили в страну почти 30 человек, прибывших из России.

Ранее главреда российского СМИ на несколько часов задержали в аэропорту Тбилиси.

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