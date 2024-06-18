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Путин пообщещал обдумать повышение доплат земским докторам

Путин пообщещал подумать над повышением доплат земским докторам

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы увеличить доплаты земским специалистам в малых городах Дальневосточного федерального округа. Об этом он сказал в ходе встречи с жителями Дальнего Востока сообщает РИА Новости.

Также российский лидер заявил, что окончательное принятие изменений по налогам запланировано в августе. Российский лидер уточнил, что по расчетам Минфина, повышение НДФЛ должно коснуться не более, чем 3,2% налогоплательщиков.

Также сообщалось, что Путин совершит рабочую поездку в Республику Саха (Якутия), в ходе нее он познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона.

Отмечается, что глава государства уделит особое внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030». Президент пообщается с участниками этих программ и деятелями культуры, работающими на Дальнем Востоке.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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