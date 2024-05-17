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Путин высказался о саммите в Швейцарии по Украине, который пройдет без России

Путин: РФ не будет обсуждать идеи урегулирования конфликта, которых не знает

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о предстоящем саммите в Швейцарии о формуле мира. Его слова передает ТАСС.

Российский лидер назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках».

Он заявил, что если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Путин также сказал, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

Президент прокомментировал попытки поставить Москве условия по урегулированию по Украине словами «с дуба рухнули».

До этого Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Российский лидер отметил, что Москва следит за ситуацией вокруг анонсированной конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии.

Ранее Олаф Шольц заявил, что с Путиным сейчас «мало о чем можно говорить».

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