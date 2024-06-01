В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Находящихся на улице губернатор призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

Также 1 июня губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередачи.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.