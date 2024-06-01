В США заявили, что Украине не хватает рабочей силы

Рабочая сила на Украине сократилась на 27% по сравнению с доконфликтным периодом, в том числе из-за ухода большинства мужчин в армию. Об этом сообщает агентство Bloomberg в статье о том, как мобилизация уводит кадры из экономики.

Журналисты отмечают, что нехватка людей стала одной из главных проблем предприятий, испытывающих трудности с наймом, а поиск работы отнимает у менеджеров все больше сил.

«Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо присоединились к армии, либо пали в бою», — говорится в статье.

Авторы публикации полагают, что в этих условиях Украина рискует еще больше ослабнуть. В результате военных действий республику покинули более 6 миллионов человек. Вакуум также усугубился из-за мужчин, которые ушли в теневую экономику, где работают незарегистрированные работники, уклоняющиеся от призыва в армию.

Эту проблему невозможно решить с помощью стран-союзников. Многие мужчины уволились со своей работы и нашли что-то поблизости от дома, чтобы не попадаться патрулям военных комиссариатов, пишет Bloomberg.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.