В США заявили, что по-прежнему не поощряют удары Украины за ее пределами

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему не дает Украине возможности наносить удары за пределами своей территории и не стимулирует ее к этому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

Госсекретарь США добавил, что при этом Украина должна самостоятельно принимать решение о том, как проводить свои операции.

До этого Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.

За прошедшие ночь и утро Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России: Севастополь, Татарстан, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области. Минобороны прокомментировало все удары, кроме последнего.

Согласно сводке оборонного ведомства, сильнее всего обстреливали Крымский полуостров и Белгородскую область. Над первым ночью сбили десять ракет ATACMS. Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, несколько из них уничтожили в районе военного аэродрома Бельбек недалеко от Севастополя.

Ранее Захарова назвала «пляской на украинских костях» визит Блинкена в Киев.