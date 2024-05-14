В Грузии потребовали от США «справедливого отношения»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном «продолжительную откровенную встречу». Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-центр грузинского кабмина.

В ходе беседы Кобахидзе отметил, что грузинская сторона выражает желание «углубить сотрудничество» с США, но это «требует двусторонних усилий и взаимного справедливого отношения».

Также премьер Грузии объяснил необходимость принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», подчеркнув готовность рассмотреть все замечания со стороны партнеров в рамках процедуры наложения вето со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, что ожидается после принятия документа в третьем чтении.

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

Как отмечает издание «Sputnik.Грузия», обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия нормативного акта.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил проект закона. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.