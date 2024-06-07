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В нацпроекте по беспилотникам появится гибридная связь

«Ведомости»: гибридная связь появится в нацпроекте по беспилотникам

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Семен Апасов/РИА Новости

Компания ГЛОНАСС, ответственная за государственную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС», ведет работы по внесению изменений в национальный проект по беспилотным авиационным системам (БАС), чтобы включить в него разработку гибридной связи для беспилотных аппаратов. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Райкевич в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) изданию «Ведомости».

ГЛОНАСС ведет разработку совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Национальной технологической инициативой (НТИ).

Создание гибридной связи осуществляется в рамках концепции «цифрового бесшовного неба», пояснил Райкевич. Он отметил: «В настоящее время беспилотные аппараты могут использовать несколько каналов связи: на короткие расстояния в пределах прямой видимости или через сотовую связь.

Однако 70% территории России не имеют покрытия сотовой связью. Поэтому для обеспечения надежной связности требуются дополнительные спутниковые каналы, позволяющие беспилотным аппаратам летать в любую точку страны».

Ранее на ПМЭФ рассказали, что российская спутниковая связь от «Техноджет» будет в пять раз мощнее Starlink.

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ПМЭФ-2024
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