В США допустили переговоры по Украине на фоне наступления РФ на Харьков

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении и поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом может привести к тому, что давление на Украину со стороны Запада о начале мирных переговоров может усилиться. Об этом пишет газета New York Times.

«Это (наступление России. – прим. ред.) может деморализовать украинцев и их союзников… Это, в свою очередь, возможно, усилило бы давление на украинских лидеров с целью заставить их вести переговоры о перемирии с Россией», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, ВС РФ стремятся, угрожая Харькову, заставить Украину отвлечь войска с других направлений фронта.

До этого украинская сторона предупредила, что ситуация на северном участке фронта в Харьковской области «значительно ухудшилась».

При этом украинские командующие обвиняют друг друга в сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелейшей ситуации под Харьковом и поражениях украинских войск на этом направлении.

Ранее офицер ВСУ рассказал об отсутствии укреплений на линии под Харьковом.