Зеленский просит украинцев не паниковать из-за Харькова

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне продолжающегося наступления ВС РФ на Харьковском направлении. Об этом пишет Bloomberg.

«Зеленский призвал свой народ не паниковать на фоне продолжающегося наступления России в Харьковской области», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский президент также призвал жителей страны «не поддаваться эмоциям», несмотря на продолжающиеся боевые действия на Харьковском направлении и сложной ситуацией там для ВСУ.

13 мая сообщалось, что оборона Волчанска, приграничного с Россией города в Харьковской области, не подготовлена к действиям Вооруженных сил РФ. Источники газеты Monde заявили, что в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки (российского) наступления».

Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.