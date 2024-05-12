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Мишустин предложил кандидатов в новый состав правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство РФ

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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство. Об этом сообщает сайт кабмина РФ.

Отмечается, что предложение по новому составу российского правительства рассмотрит Госдума.

На должность первого вице-премьера Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова, который покинет пост главы Минпромторга. Кроме того, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Также Мишустин предложил губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность главы Минпромторга, на пост министра транспорта — губернатора Курской области Романа Старовойта. Кандидатом в министры энергетики стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

До этого председатель Сергей Миронов заявил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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