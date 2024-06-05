Миранчук объяснил важность игры с «Реалом» за Суперкубок УЕФА

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявил, что рад возможности сыграть против мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА 2024 года, который состоится в августе.

По его словам, эта игра будет отличаться от тех, в которых он принимал участие ранее.

«Уже встречался с ними в Лиге чемпионов, сейчас у них, конечно, другой состав. Тоже есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность», — заявил Алексей.

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. Всего в сезоне Миранчук, который выступает за «Аталанту» с 2020 года, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

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