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Хирурги удалили россиянке кисту с костями черепа, волосами и жиром

В Подмосковье врачи удалили пациентке кисту с волосами и костями черепа

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Минздрав Московской области

В Подольском родильном доме медики спасли женщину с новообразованием в правом яичнике, в кисте были обнаружены волосы, зачатки костей черепа и жировая ткань. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение поступила 34-летняя женщина с ранее диагностированной тератомой яичника. Эта патология возникает еще во время внутриутробного развития.

«Из правого яичника у пациентки удалена тератома диаметром 8 см, содержимым ее являлись волосы, зачатки костей черепа, жир», — рассказал главный врач роддома Александр Скобенников.

Медикам удалось полностью удалить новообразование и сохранить пациентке репродуктивную функцию. Женщина выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Магнитогорска прооперировали 82-летнюю женщину с крупной кистой яичника. Пенсионерка обратилась в больницу после того, как у нее появились проблемы с дыханием. Во время обследования у пациентки обнаружили кистому. Россиянку успешно прооперировали. Во время манипуляции из нее достали опухоль объемом 12 литров. Такой размер кистом встречается редко. Как правило, они достигают 200 миллилитров.

Ранее 81-летняя женщина десятилетиями вынашивала «каменного ребенка» в желудке.

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