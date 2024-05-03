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ВМС США беспокоит угроза китайских плавучих электростанций

The Washington Post: адмирал США Акилино назвал угрозой китайские плавучие АЭС

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Bullit Marquez/AP

Адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино заявил, что Китай завершает разработки по строительству плавучих атомных электростанций (АЭС), которые позволят ему питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам американского адмирала, использование КНР плавучих АЭС может оказать влияние на баланс сил в регионе.

Неназванный собеседник издания в Госдепартаменте США сказал, что Китай может использовать плавучие АЭС для совершения действий, угрожающих безопасности Соединенных Штатов. По его оценке, на реализацию Пекином планов по развертыванию морских станций может уйти несколько лет.

В прошлом году сообщалось, что правительство Китая решило отложить проект по созданию плавучей атомной станции в Южно-Китайском море из-за подрыва «Северных потоков».

Ранее в Пентагоне заявили, что победа России в конфликте с Украиной станет и стратегической победой Китая.

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