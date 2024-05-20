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Запад начал отправлять на Украину автомобили со свалок

Великобритания передала Украине 20 авто, которые ждала утилизация

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Depositphotos

Великобритания передала Украине 20 автомобилей, которые отправлялись на утилизацию. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на офис мэра Лондона Садика Хана.

Отмечается, что в скором времени британская сторона направит туда еще 13 машин. Всего Украина получила от Лондона уже свыше 100 авто. Среди них — внедорожники, грузовики и медицинские автомобили.

До этого Садик Хан направил $267 млн на программу утилизации, благодаря которой британцы могут получить $2,5 тыс. компенсации, если утилизируют свой автомобиль или передадут его правительству. Размер выплаты увеличивается, если машина оборудована для инвалидных колясок, до $12,7 тыс.

В прошлом году Киев Виталий Кличко предложил Хану отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин. Он указывал, что предпочтительно передавать грузовики и внедорожники, которые можно использовать в зоне боевых действий.

В августе 2023 года по инициативе Хана была увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов. Он предложил утроить площадь программы, которая в результате охватила весь Большой Лондон.

Ранее украинские дальнобойщики бросили грузовики на границе и сбежали в Европу.

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