Запад начал отправлять на Украину автомобили со свалок

Великобритания передала Украине 20 автомобилей, которые отправлялись на утилизацию. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на офис мэра Лондона Садика Хана.

Отмечается, что в скором времени британская сторона направит туда еще 13 машин. Всего Украина получила от Лондона уже свыше 100 авто. Среди них — внедорожники, грузовики и медицинские автомобили.

До этого Садик Хан направил $267 млн на программу утилизации, благодаря которой британцы могут получить $2,5 тыс. компенсации, если утилизируют свой автомобиль или передадут его правительству. Размер выплаты увеличивается, если машина оборудована для инвалидных колясок, до $12,7 тыс.

В прошлом году Киев Виталий Кличко предложил Хану отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин. Он указывал, что предпочтительно передавать грузовики и внедорожники, которые можно использовать в зоне боевых действий.

В августе 2023 года по инициативе Хана была увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов. Он предложил утроить площадь программы, которая в результате охватила весь Большой Лондон.

Ранее украинские дальнобойщики бросили грузовики на границе и сбежали в Европу.