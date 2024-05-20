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В Минздраве назвали число остающихся в больницах пострадавших в «Крокусе»

Минздрав РФ: шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что шесть пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» остаются на лечении в больницах, двое из них пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кузнецова, речь о пациентах, получивших серьезные травмы.

«Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести», — сказал помощник министра здравоохранения.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

По делу о теракте арестованы несколько человек. Из них четверо, предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения.

17 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста всем 12 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл», они останутся под арестом до 22 августа.

Ранее на мемориале возле «Крокуса» появился венок от жителей новых регионов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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