Советник главы ДНР заявил, что войска РФ выбили ВСУ с ряда позиций в направлении Карловки

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские войска расширили плацдарм в направлении города Карловка.

«В направлении Красноармейска расширен плацдарм за счет бегства вооруженных формирований Украины из-под населенного пункта Нетайлово», — сказал он.

По словам Кимаковского, ВС РФ выбили украинских военных с ряда позиций, которые расположены в направлении Карловки.

17 мая ТАСС сообщал, что украинские войска покинули большую часть позиций в селе Нетайлово. В селе концентрировались подразделения нескольких украинских бригад.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».