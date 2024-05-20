Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник главы ДНР заявил, что войска РФ выбили ВСУ с ряда позиций в направлении Карловки

Кимаковский заявил о расширении плацдарма ВС РФ в направлении Красноармейска

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские войска расширили плацдарм в направлении города Карловка.

«В направлении Красноармейска расширен плацдарм за счет бегства вооруженных формирований Украины из-под населенного пункта Нетайлово», — сказал он.

По словам Кимаковского, ВС РФ выбили украинских военных с ряда позиций, которые расположены в направлении Карловки.

17 мая ТАСС сообщал, что украинские войска покинули большую часть позиций в селе Нетайлово. В селе концентрировались подразделения нескольких украинских бригад.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами