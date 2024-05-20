Трепова извинилась перед вдовой Владлена Татарского

Террористка Дарья Трепова, получившая 27-летний срок за подрыв кафе, в котором находился военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), извинилась перед его вдовой Валерией на заседании Апелляционного военного суда. Об этом сообщило РИА Новости.

«Трепова заявила, что ей не хватило духу извиниться перед Фоминой [раньше], поэтому она решила это сделать сейчас», — говорится в публикации.

Подсудимая также заявила, что испытывает боль при виде слез Фоминой.

20 мая суд признал законным приговор Треповой в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима с штрафом 600 тыс. рублей. Приговор оспаривала прокуратура, которая называла решение суда слишком мягким.

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время встречи с блогером в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее укрывателя Треповой назвали человеком, «который попал в беду».