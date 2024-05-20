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Жителей Ленобласти предупредили о заморозках

Синоптик Колесов предупредил о вероятных заморозках в Ленобласти

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

К Петербургу приближается холодный атмосферный фронт, в Ленобласти вероятны заморозки. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Днем возвращение холодного атмосферного фронта не будет заметно – на солнце воздух разогреется до +20 градусов. Но ночью температура упадет до 0…+6 °C. В середине недели на востоке Ленинградской области могут быть заморозки. К пятнице ожидается +21…+26 градусов.

Помимо Ленобласти, в первой половине недели в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов сохранится холодная погода днем и заморозки ночью. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на вторник в Башкортостане и Оренбургской области ожидаются заморозки от -2...-5°С, в Свердловской и Челябинской областях — до -3°С, в Курганской области — до -1°С.

В Омской, Томской и Новосибирской областях ожидается нестабильная погода из-за столкновения жарких воздушных масс с юга и холодного воздуха с севера.

Ранее жителей 11 регионов РФ предупредили о пожароопасной погоде.

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