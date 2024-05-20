Участника шоу «Давай поженимся» подозревают в похищении человека и убийстве

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в похищении и убийстве человека десятилетней давности. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину задержали в Батайске. По данным следствия, в 2014 году под Луганском он и его знакомый ехали в Краснодонск, и решили уточнить у двух прохожих дорогу. Заметив, что у одного из мужчин ценности, водитель и пассажир, угрожая оружием, посадили его в авто и отвезли в лес. Там подозреваемый несколько раз выстрелил в пассажира, спрятал тело, после чего уехал из-под Луганска. Личность преступника установили, но задержать его удалось только в 2024 году в Ростовской области. Правоохранители собрали достаточно доказательств вины подозреваемого и направили дело в суд.

Как рассказал источник агентства в силовых структурах, подозреваемый родом из Ростовской области. Мужчина в 2019 году участвовал в телепередаче «Давай поженимся»: тогда невеста не выбрала его и отдала предпочтение другому.

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