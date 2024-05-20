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Николай Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации

Певец Носков получил воспаление легких в больнице

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Кадр телеканала «Беларусь 24»

Певец Николай Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Артиста поместили в больницу с осложнениями после перенесенного инсульта, оказали помощь, однако в медицинском учреждении у него развилось заболевание. Врачи оценивают состояние Носкова как средней степени тяжести.

Сейчас у него держится повышенная температура и, согласно источникам канала, возникают другие осложнения на фоне сниженного иммунитета.

Семь лет назад Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

19 мая Марина Носкова ответила на слухи об ухудшении здоровья артиста.

Ранее Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах.

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