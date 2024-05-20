Хорохорина рассказала, как врачи усугубили ее травму: «Со слезами делала»

Актриса театра и кино Наталья Хорохорина призналась, что врачи порекомендовали ей лечить травму руки гимнастикой, что лишь ухудшило ее состояние. Об этом заслуженная артистка РФ рассказала на программе «Звезды сошлись».

«Ночь я промучилась, а потом ко мне пришла целая делегация, дословно: «Мы там туда к вам не полезем. Вот вам список упражнений, которые вы должны делать дома». Со слезами делала, упорно», — вспомнила Хорохорина.

Она призналась, что затем пошла к другому врачу, который направил ее на срочную операцию. Выяснилось, что у артистки был закрытый перелом бугорка левой плечевой кости, а после гимнастических упражнений у актрисы появилось смещение.

«Как доктор сказал, мне вбили туда гвоздь [во время операции], пластину поставили», — поделилась знаменитость.

Недавно сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. У артистки подозревают наличие коронавируса.

20 апреля Немоляева приходила на открытие ММКФ при сильном ветре. Тогда звезда рассказывала, что не жалуется на самочувствие. Она радовалась, что здоровье еще позволяет ей работать.

Ранее в театре Маяковского отменили спектакль с Немоляевой.