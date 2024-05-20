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Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном

Саперы батальона «Феникс» уничтожили более 70 лодок ВСУ в Херсонской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы батальона специального минирования «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожили уже более 70 плавательных средств и около 250 бойцов десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС командир батальона с позывным Фокс.

По его словам, саперы минируют русла рек противодесантными минами. Ежедневно устанавливают по 20-30 устройств. «И мы минируем также места высадки десанта, то есть по личному составу на том направлении порядка 200-250 человек на нашем счету есть», отметил Фокс.

Он добавил, что на херсонском направлении работает украинское подразделение операторов дронов «Птахи Мадяра», которые пытаются снимать мины.

До этого стало известно, что российский танкист в течение двух часов в одиночку при помощи антидронового ружья защищал потерявшую ход боевую машину от украинских FPV-дронов, пока танк не был эвакуирован.

В Минобороны рассказали, что во время боевых действий на важном тактическом направлении танк, в состав экипажа которого входил механик-водитель рядовой Евгений Акулов, подвергся огневому воздействию противника и не смог больше двигаться.

Ранее истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ.

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