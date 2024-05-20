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На Западе назвали «поля сражений» США и Китая на Тайване

FT: исход конфликта США и Китая определят «полей сражений» на Тайване

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Аналитики определили пять «полей сражений», на которых определится исход конфликта США и Китая на Тайване. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Если бы Китай получил контроль над Тайванем, он бы прорвал первую цепочку островов — цепочку дружественных США островов в западной части Тихого океана, которые образуют естественный барьер для китайской экспансии», — говорится в публикации.

По мнению военных экспертов, США и Китай будут использовать в боях ракеты («Война ракет»), воевать на маленьких островах и в узких проливах («Маленькие острова и узкие проливы»), использовать подводный флот («Скрытое оружие»), спутники в космосе («Битва за космос») и гипотетическое применение ядерного оружия («Самый большой страх»).

Авторы публикации подчеркивают, что Тайвань располагается в 180 км от китайского побережья, что является стратегически важным как для КНР, так и для США.

До этого министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву связал будущее острова с итогами конфликта на Украине, поскольку в случае победы Москвы над Киевом Китай якобы начнет собственное вторжение.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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