В правительстве рассказали о спросе на ипотеку в новых регионах

Распространение льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может «подстегнуть» цены на жилье, но это необходимо, поскольку спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, если не развивать вторичный рынок, первичный рынок не справится со спросом. Для того, чтобы на первичном рынке появилось предложение в необходимом количестве, потребуется несколько лет.

Хуснуллин уточнил, что первые дома, которые строятся, уже все распроданы.

Вице-премьер подчеркнул, что именно поэтому рынок недвижимости в четырех новых регионах нужно развивать комплексно, задействуя и «вторичку», а льготное ипотечное кредитование поможет этому процессу.

В апреле министерство финансов России сообщило, что участники и ветераны специальной военной операции (СВО), а также ряд лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях смогут до 30 апреля 2025 года оформить льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно.