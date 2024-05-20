Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве рассказали о спросе на ипотеку в новых регионах

Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превышает предложение

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Распространение льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может «подстегнуть» цены на жилье, но это необходимо, поскольку спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, если не развивать вторичный рынок, первичный рынок не справится со спросом. Для того, чтобы на первичном рынке появилось предложение в необходимом количестве, потребуется несколько лет.

Хуснуллин уточнил, что первые дома, которые строятся, уже все распроданы.

Вице-премьер подчеркнул, что именно поэтому рынок недвижимости в четырех новых регионах нужно развивать комплексно, задействуя и «вторичку», а льготное ипотечное кредитование поможет этому процессу.

В апреле министерство финансов России сообщило, что участники и ветераны специальной военной операции (СВО), а также ряд лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях смогут до 30 апреля 2025 года оформить льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами