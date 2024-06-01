В ООН заявили, что новое предложение Израиля может способствовать миру с ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что новое предложение Израиля может привести к миру с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Так Дюжаррик прокомментировал оглашение президентом США Джо Байденом условия сделки между Израилем и движением ХАМАС.

«На протяжении нескольких месяцев генеральный секретарь добивается прекращения огня, предоставления полного и беспрепятственного гуманитарного доступа, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе», — поделился представитель Гутерриша.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС позитивно оценивает выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по Газе и готово рассматривать любые предложения, ведущие к полному прекращению огня и выводу израильской армии из анклава.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.