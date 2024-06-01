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Ученые создали ИИ для поиска «Земли 2.0» в космосе

arXiv: нейросеть для обнаружения подобных Земле экзопланет прошла испытания

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ESO/M. Kornmesser/Wikimedia Commons

Международная группа астрономов и специалистов по искусственному интеллекту из Великобритании, США и других стран разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может быть использован для обнаружения подобных Земле экзопланет. Программа анализирует данные метода измерения лучевой скорости. Исследование опубликовано на портале научных статей arXiv.

Команда применила свою нейросеть к трем звездам, чтобы убедиться в ее способности идентифицировать экзопланеты по информации о звездной активности. Алгоритм испытали на нашем Солнце, Альфа Центавра B (HD 128621) и Тау Кита. Альфа Центавра B расположена в 4,3 световых года от Земли, а Тау Кита находится примерно в 12 световых годах от нашей планеты.

После включения в программу смоделированных планетных сигналов исследователи обнаружили, что ИИ успешно идентифицировал смоделированные экзопланеты с потенциальными орбитальными периодами от 10 до 550 дней для нашего Солнца, от 10 до 300 дней для Альфы Центавра B и от 10 до 350 дней для Тау Кита.

У Альфа Центавра B в настоящее время обнаружено несколько потенциальных экзопланет, но ни одна из них не подтверждена, в то время как у Тау Кита в настоящее время есть восемь неподтвержденных миров.

Кроме того, алгоритм определил, что эти результаты соответствуют Альфе Центавра B и Тау Кита, потенциально имеющим экзопланеты примерно в четыре раза больше Земли, а также находящиеся в обитаемых зонах этих звезд.

Вставив в программу дополнительные данные о звездной активности, исследователи обнаружили, что алгоритм успешно идентифицировал смоделированную экзопланету, размер которой примерно в 2,2 раза превышает размер Земли, но вращается по орбите на том же расстоянии, что и Земля от нашего Солнца.

Команда рассчитывает, что их разработка ускорит и улучшит поиск аналогичных Земле планет после запуска космического телескопа PLATO в 2026 году. Устройство сможет сканировать до миллиона звезд с акцентом на обнаружение скалистых, то есть, похожих на Землю миров.

Ранее астрономы открыли новую экзопланету, которая может оказаться «злым двойником» Земли.

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