Порядка 20 взрывов произошли над Белгородом

Около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Через уличные громкоговорители граждан информируют о ракетной опасности, звучит сирена», — отметили в сообщении, уточнив, что в городе работает система ПВО.

Всего в течение 15 минут зафиксировали порядка 40 взрывов.

В ночь на 1 июня в Белгороде и области объявили ракетную опасность.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города Белгорода. По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил остекление в пяти квартирах. Также ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).